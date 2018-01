Cocu juicht ‘prima keuze’ toe: ‘Hij heeft zijn carrière rustig opgebouwd’

Phillip Cocu denkt dat de KNVB een prima keuze maakt met Ronald Koeman als nieuwe bondscoach. De trainer van PSV kent zijn 54-jarige vakgenoot goed. Zo speelde Cocu in zijn laatste periode bij PSV onder Koeman en kwam hij de voormalig manager van onder meer Everton en Southampton ook tegen bij Barcelona en Oranje.

"Een prima keuze denk ik", zei Cocu na de winst op FC Twente (0-2) bij FOX Sports over de geruchten dat de KNVB bij Koeman heeft aangeklopt. "Hij heeft zijn carrière rustig opgebouwd. Hij heeft successen meegemaakt en ook moeilijke periodes, dat vormt je als coach", benadrukte de oefenmeester. "Hij heeft veel ervaring, ook in het buitenland. Ik begrijp wel dat de KNVB bij hem uitkomt."

Gertjan Verbeek wilde niet ingaan op de vraag of Koeman de juiste man is om het Nederlands elftal vooruit te helpen. "Dat maakt me geen reet uit", zei de trainer van FC Twente zonder blikken of blozen. "Ik hoop vooral dat de KNVB het eindelijk eens voor elkaar krijgt om een goede organisatie neer te zetten."

Koeman is volgens de nieuwe beleidsbepalers in Zeist de ideale man om de eind vorig jaar gestopte Dick Advocaat op te volgen in Zeist. De nieuwe algemeen directeur van de KNVB, Eric Gudde, werkte in het verleden al met Koeman samen bij Feyenoord. Koeman was trainer in Rotterdam tot de zomer van 2014, Gudde bekleedde de functie van algemeen directeur.

Koeman zat bij het WK van 1998 al als assistent van Oranje op de bank naast Guus Hiddink. In 2014 wilde Koeman bondscoach worden, maar toen koos de KNVB opnieuw voor Hiddink en vertrok Koeman naar Southampton. De nummer drie van het WK van 2014 greep sindsdien naast deelname aan het EK van 2016 en het WK van dit jaar.