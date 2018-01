Bas Dost wint eerste hoofdprijs met Sporting Portugal

Sporting Portugal heeft zaterdagavond de Taça da Liga in de wacht gesleept. In de finale tussen het team van Jorge Jesus en Vitória Setúbal viel geen beslissing, 1-1, waarna de ploegen direct overschakelden op een strafschoppenreeks. Daarin was Sporting de betere partij. Het is voor Bas Dost de eerste hoofdprijs in dienst van os Leoes, na de winst van de DFB Pokal en Duitse Super Cup met VfL Wolfsburg.

De minimale voorsprong van Vitória in de rust was zonder meer verdiend. Na vijf minuten nam de underdog al de leiding. Gonçalo Paciencia gebruikte goed zijn lichaam en schoot vanuit de draai de 1-0 achter Rui Patricio. Vitória speelde een uitstekende eerste helft en had meermaals uitzicht op een tweede doelpunt, terwijl Sporting teleurstelde. Dost en Bryan Ruiz kwamen in de eerste helft nauwelijks aan de bal.

In de tweede helft hield doelman Pedro Trigueira echter voortdurend zijn team op de been, terwijl de defensie van Sporting alleen Paciencia in de gaten moest houden. Tien minuten voor het einde kwam Sporting alsnog verdiend op gelijke hoogte. Triguiera keerde twee doelpogingen, waarna Tomas Podstawski de derde inzet met zijn hand keerde. Hij kreeg echter slechts geel, waarna Dost vanaf elf meter de gelijkmaker verzorgde: 1-1. In de strafschoppenreeks was Sporting koelbloediger, mede dankzij een rake elfmetertrap van Dost en een misser van Podstawski: 5-4.