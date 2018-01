VIDEO - Cavani leidt met recordgoal ruime thuisoverwinning van PSG in

Edinson Cavani heeft zichzelf zaterdagavond voorlopig een plaats in de geschiedenisboeken van Paris Saint-Germain bezorgd. De Uruguayaan nam de openingstreffer voor zijn rekening in het met 4-0 gewonnen thuisduel met Montpellier. Het was voor de spits zijn 157e treffer, waarmee hij zich tot topscorer aller tijden van de club kroonde. Bekijk de samenvatting hieronder.