Verbeek en Assaidi fileren 'laf' PSV: 'Het is 'schijtbakkenvoetbal''

Gertjan Verbeek heeft geen goed woord over voor de manier waarop PSV zaterdagavond voor de dag kwam tegen FC Twente. De koploper speelde geen grootse wedstrijd in De Grolsch Veste, maar stelde de drie punten uiteindelijk toch veilig dankzij doelpunten van Hirving Lozano en Santiago Arias. Verbeek velde na afloop op geheel eigen wijze zijn oordeel over de spelopvatting van PSV.

De Twente-trainer verdedigde het defensieve spel van zijn eigen elftal in de eerste helft door te wijzen naar de Eindhovense opponent. "Je kunt bij PSV druk gaan zetten op de zestien, maar dat is je eigen graf graven. Ze staan niet voor niets bovenaan", vertelde hij na afloop voor de camera van FOX Sports. "Je kunt het van PSV ook hartstikke laf vinden. Vanaf de eerste minuut speelt Schwaab er een heel eind achter. Isimat (Isimat-Mirin, red.) zie je bijna nooit het middenveld in dribbelen. Ze blijven maar rondspelen."

"Waarom zouden wij er heel veel energie in steken om druk te zetten?", vroeg Verbeek zich hardop af. "Dat willen ze graag. Zij zijn de kampioen en wij staan bijna onderaan. Natuurlijk zakken wij dan terug, maar PSV doet dat ook. Dat hebben ze de hele tweede helft gedaan. Op een gegeven moment stelden ze zes verdedigers op. Dan zijn jullie wel poeslief voor PSV, daar mag weleens meer kritiek op komen."

Verbeek was echter nog lang niet uitgeraasd. "Het is natuurlijk schijtbakkenvoetbal", vervolgde hij. "Het is niet om aan te gluren. Ik zie liever Ajax en AZ voetballen. Maar zij stappen lachend de bus in, dus dat begrijp ik wel. Maar ik hoor: 'Jullie hebben Twente lang in leven gelaten'. Maar wij hebben PSV ook in leven gehouden. Ze hebben voetballend bijna geen kansen gecreëerd. En zij staan bovenaan."

Oussama Assaidi sloot zich aan bij zijn trainer. "Ik weet niet meer tegen wie, maar in het veld zei ik ook: 'Jullie spelen echt op z’n Duits'", zei de vleugelaanvaller van Twente tegen RTV Oost. "Als je zo kan winnen, zullen zij er blij mee zijn. Maar dat is niet echt het spel waar ik van geniet. Ik vond PSV laf voetbal spelen. De eerste helft deden wij dat ook een beetje, maar in onze situatie kunnen we niet constant op de aanval spelen."