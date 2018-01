Bizarre eerste helft leidt eliminatie Liverpool in FA Cup in

Liverpool heeft de vierde ronde van de FA Cup niet overleefd. Het team van Jürgen Klopp, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, ging in eigen huis onderuit tegen West Bromwich Albion: 2-3. De bezoekers legden in een bijzonder opmerkelijke eerste helft de basis voor het succes op Anfield. Voor de Merseyside-club was het eerste thuisnederlaag, in alle competities, sinds 23 april 2017. Na de nederlaag tegen Crystal Palace (1-2) bleven the Reds negentien opeenvolgende thuisduels ongeslagen.

De eerste helft op Anfield mocht er zijn: vier goals, drie beslissingen van de videoarbiter, twee blessures, een afgekeurd doelpunt, een eigen goal en een gemiste strafschop. Na vijf minuten was er voor Liverpool nog niets aan de hand: Mohamed Salah kon niet profiteren van miscommunicatie tussen Ben Foster en Jonny Evans, maar Roberto Firmino werkte de rebound kunstig binnen. Na 71 seconden stond het echter al gelijk: Simon Mignolet had geen antwoord op de inzet van Jay Rodriguez in de bovenhoek. De aanvaller werkte luttele minuten later ook de 1-2 binnen, na een pass van Kieran Gibbs.

In de negentiende minuut werd WBA een goal van Craig Dawson door de neus geboord, naar verluidt omdat Gareth Barry buitenspel stond. Enkele minuten later kreeg Liverpool een strafschop vanwege een charge van Jack Livermore op Salah, na het bestuderen van de videoarbiter. Firmino mikte het leer echter tegen de lat. WBA, dat in de loop van de eerste helft zowel Gibbs als Hale Robson-Kanu zag afhaken, kwam op slag van rust op 1-3, nadat opnieuw de videoarbiter werd ingeschakeld. Dawson stond namelijk niet buitenspel na een bal van Rodriguez, waarna Joël Matip de bal in zijn eigen doel werkte.

Liverpool was in de tweede helft lange tijd niet in staat om een aansluitingstreffer te verzorgen.Na ruim een uur spelen koos Klopp ervoor om in één keer drie wissels toe te passen, met speeltijd voor James Milner, Jordan Henderson en Danny Ings. Het was uiteindelijk Salah die de spanning terugbracht in de wedstrijd: de Egyptenaar kreeg de bal van Firmino en schoot laag raak langs Foster. Tot meer was Liverpool tegen WBA, dat in de laatste minuten met elf spelers achter de bal stond, niet in staat.