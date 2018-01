Thy schiet VVV-Venlo opnieuw naar goed resultaat in uitwedstrijd

VVV-Venlo blijft uitstekend presteren buitenshuis en boekte zaterdagavond in Breda de vierde uitoverwinning van het seizoen. Dankzij een treffer van Lennart Thy won de ploeg van trainer Maurice Steijn met 0-1 in het Rat Verlegh Stadion. De Venlonaren pakten reeds 17 van 26 punten in uitwedstrijden.

NAC Breda en VVV-Venlo promoveerde afgelopen seizoen allebei naar de Eredivisie en speelden eerder dit seizoen in De Koel met 0-0 gelijk. Voor de Limburgers verloopt het seizoen tot dusver aanzienlijk beter, want de ploeg van Steijn bezette vooraf de elfde plaats in de Eredivisie. NAC Breda stond voorafgaand aan het duel met VVV op doelsaldo onder de degradatiestreep en moest het in het treffen nog doen zonder trainer Stijn Vreven op de bank, omdat hij nog altijd geschorst was.

De eerste helft in het Rat Verlegh Stadion leverde weinig vuurwerk op, al kreeg de thuisploeg nog de grootste kansen. VVV-doelman Lars Unnerstall voorkwam een doelpunt van Giovanni Korte. Pogingen van Thierry Ambrose en Angeliño leverde geen werk op voor de Duitse doelman van de Venlonaren, die op slag van rust probleemloos een bal van Manuel García ving. In de tweede helft lieten de bezoekers zich meer gelden in aanvallend opzicht, onder meer via Vito van Crooy en Jonathan Opoku.

NAC Breda was vervolgens het dichtst bij de openingstreffer, toen Rai Vloet de paal raakte. Een kwartier voor tijd viel uiteindelijk aan de andere kant de openingstreffer. Een verre uittrap van Unnerstall werd niet goed weggewerkt door de defensie van de thuisploeg, waar Thy uiteindelijk dankbaar gebruik van wist te maken. De Duitser is de laatste tijd van grote waarde voor de Venlonaren, want hij was betrokken bij de laatste vijf doelpunten van VVV-Venlo. In de slotfase kreeg Van Crooy nog een kans om de marge te verdubbelen, maar hij slaagde daar niet in. Dankzij de zege stijgt VVV voorlopig naar de tiende plaats, al kan Excelsior de Limburgers zondag weer inhalen.