Kritiek op fluitende Dortmund-fans: ‘Deze mensen snappen niets van voetbal’

Borussia Dortmund kwam zaterdagmiddag in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen SC Freiburg. Voor een deel van de fans van die Borussen was dat aanleiding om zich bij vlagen kritisch uit te laten op de eigen ploeg. De kritische geluiden van de eigen aanhang irriteerden doelman Roman Bürki en hij liet dat direct na de wedstrijd blijken in gesprek met Sky Deutschland.

“De supporters op de zuidtribune steunen ons altijd. Maar de mensen op de oost- en westzijde komen blijkbaar naar het stadion om hun eigen ploeg uit te fluiten”, sprak Bürki direct na de remise tegen SC Freiburg. “Zodra wij de bal achteruit spelen, gaan ze fluiten. Deze mensen snappen niets van voetbal, ze kunnen beter thuis blijven. Maar wellicht hebben ze niets beters te doen.”

Even later besloot Bürki zijn uitspraken via Instagram te nuanceren. “Ik zou mijn uitlatingen graag willen uitleggen. Het ging mij er niet om dat fans niet mogen fluiten, want de supporters mogen zich uiten als ze teleurgesteld zijn”, schrijft de Zwitserse sluitpost. “Het gaat mij om het gefluit dat al aan het begin van de wedstrijd klonk, na de tweede of derde bal die achteruit werd gespeeld of niet aan kwam. Wat dat betreft hopen we als ploeg wel op wat meer steun van de fans.”

Bürki kreeg kritiek van sportief directeur Michael Zorc, die van mening was dat de uitspraken van de doelman ongepast waren. “Ik raad onze spelers aan om de wedstrijd nog een keer in zijn geheel terug te kijken. Ze moeten dan voorzichtig zijn dat ze zelf niet gaan fluiten. De fans hebben het volste recht om na deze wedstrijd kritisch te zijn, dus ik vind deze uitspraken ongepast”, zegt Zorc tegenover verschillende Duitse media.