Vitesse dankt goudhaantje en heeft PEC Zwolle in zicht

Vitesse heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het uitduel met PEC Zwolle. Mason Mount kroonde zich in de tweede helft met een fraaie vrije trap tot matchwinner in het MAC3PARK Stadion: 1-2. De negentienjarige huurling van Chelsea was in zijn laatste vijf wedstrijden voor de Arnhemmers goed voor drie doelpunten. Vitesse is PEC door de zege tot op vijf punten genaderd op de ranglijst.

Tim Matavz stond bij Vitesse gewoon in de punt van de aanval. De Sloveense spits raakte vorige week in opspraak nadat hij in het duel met sc Heerenveen een elleboogstoot had uitgedeeld, maar doordat Vitesse in beroep ging tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, had trainer Henk Fraser in Zwolle gewoon de beschikking over zijn aanvalsleider. Het normaal op eigen veld sterk presterende PEC gaf in het eerste bedrijf niet thuis.

Vitesse was de bovenliggende partij en wist op het half uur op zeer fraaie wijze de score te openen. Thomas Bruns bracht de bal in het strafschopgebied van PEC, waar Bryan Linssen zich met een schitterende aanname ontdeed van zijn directe tegenstander en vervolgens hard raak schoot: 0-1. De thuisploeg kwam in de eerste helft nauwelijks tot uitgespeelde kansen en kreeg op slag van rust een nieuwe tegenvaller te verwerken: debutant Ruben Ligeon moest zich na een sprintduel met een hamstringblessure laten vervangen.

Na de onderbreking gooide het elftal van John van ’t Schip de schroom van zich af. PEC kwam beter in zijn spel en wist een kwartier na rust uiteindelijk de gelijkmaker te forceren. Younes Namli trok vanaf de rechterflank naar binnen en produceerde vervolgens van grote afstand een schot dat Remko Pasveer te machtig was. PEC kreeg daarna kansen op meer, maar bleef door toedoen van Mount uiteindelijk met lege handen achter. Het Engelse toptalent schoot een kwartier voor tijd een vrije trap uit een schier onmogelijke hoek binnen en bezorgde het bezoek zo de drie punten.