Lozano en Arias helpen worstelend PSV langs FC Twente

PSV heeft ook de uitwedstrijd tegen FC Twente omgezet in een overwinning. De Eindhovenaren speelden een uitstekende eerste helft en stonden al binnen vier minuten op voorsprong dankzij Hirving Lozano. Na rust kreeg PSV het echter een stuk lastiger met de ploeg van trainer Gertjan Verbeek, maar dankzij een treffer van Santiago Arias won het uiteindelijk met 0-2 in Enschede.

PSV bleef in de laatste negen wedstrijden tegen FC Twente ongeslagen, terwijl de de ploeg van trainer Gertjan Verbeek de laats vijf thuisduels niet wist te winnen. De Eindhovenaren kenden in de Grolsch Veste een uitstekende start en stonden al binnen vier minuten spelen op voorsprong. Een voorzet van Steven Bergwijn ging over Twente-doelman Joël Drommel heen, waarna Lozano de bal bij de tweede paal binnenkopte. Het was al het achtste doelpunt met het hoofd voor PSV; geen ploeg scoorde dit seizoen vaker met een kopbal.

In de beginfase was de ploeg van trainer Phillip Cocu heer en meester in Enschede en via Luuk de Jong had het al binnen het kwartier op een 0-2 voorsprong kunnen staan, maar de spits miste een voorzet van Santiago Arias. Gaandeweg de eerste helft kwam de thuisploeg iets beter in de wedstrijd, wat resulteerde in schietkansen voor Oussama Assaidi. Toch bleven de beste kansen in het eerste bedrijf voor de bezoekers uit Eindhoven. Zo faalde De Jong oog-in-oog met Drommel. Even later gaf de spits de bal in kansrijke positie breed op Bart Ramselaar, maar hij kreeg de bal niet onder controle na een sliding van Cristián Cuevas.

Ook een gevaarlijke vrije trap van Marco van Ginkel en een kopbal van Joshua Brenet leverden voor rust nog niet de tweede PSV-treffer van de avond op. In de tweede helft kwam FC Twente echter een stuk beter uit de startblokken en dat resulteerde al snel in kansen. Adam Maher en Assaidi waren gevaarlijk, maar wisten PSV-doelman Jeroen Zoet niet te verschalken. Na ruim een uur spelen maakte Mounir El Hamdaoui zijn rentree in de Eredivisie en de spits had dat debuut al heel snel op kunnen luisteren met een doelpunt, maar hij schoot over.

Cocu besloot vervolgens defensief te wisselen en bracht Derrick Luckassen in het veld als vervanger van Bergwijn. Met het inbrengen van Adnane Tighadouini hoopte Verbeek zijn ploeg nog te voorzien van de nodige offensieve impulsen en FC Twente drong PSV inderdaad terug op de eerste helft. De bezoekers kwamen er amper uit, maar wisten de voorsprong uiteindelijk wel vast te houden. Drie minuten voor tijd kreeg Jorrit Hendrix zelfs de uitgelezen kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij schoot voor open doel naast. In de slotminuut gooide Arias, op aangeven van invaller Mauro Júnior, uiteindelijk het duel op slot en bepaalde de eindstand op 0-2.