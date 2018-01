PSG maakt statement: ‘Hij blijft tweeduizend procent zeker bij ons’

Nasser Al-Khelaifi is ervan overtuigd dat Neymar ook komend seizoen voor Paris Saint-Germain uitkomt. De voorzitter van de Franse topclub stelt dat de geruchten over een toekomstige transfer van de aanvaller naar Real Madrid niet meer dan pogingen vanuit Spanje zijn om voor onrust rondom les Parisiens te zorgen. Over enkele weken staan de clubs immers in de Champions League tegenover elkaar.

"Neymar naar Real Madrid? Dat is niet meer dan een gerucht. Het is niet waar. Neymar wil hier blijven. Hij is erg gelukkig bij ons. Dat kan iedereen zien", zo vertelde Al-Khelaifi zaterdag na de 4-0 zege op Montpellier. PSG betaalde afgelopen zomer een bedrag van 222 miljoen euro aan Barcelona. Neymar was sindsdien goed voor 24 goals in 26 officiële duels en had daarmee een belangrijk aandeel in de successen in de Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue en Champions League.

"Of het een manier is om voor onrust te zorgen of ons als club uit evenwicht te brengen?", herhaalde Al-Khelaifi een vraag. "Wellicht, maar daar denken we niet aan. Vanuit Spanje is men daar al mee begonnen sinds we gekoppeld zijn aan Real Madrid. We doen niet mee aan dat spel. Neymar is gelukkig in Parijs en zijn familie ook. Hij vertrekt niet aan het einde van het seizoen. Hij blijft tweeduizend procent zeker bij ons."