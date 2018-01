Heracles-verdediger lacht na ‘waardeloze voorzet’: ‘Mijn mooiste goal ooit’

Robin Pröpper maakte zaterdagavond één van de fraaiste doelpunten uit zijn carrière. De verdediger van Heracles Almelo scoorde in de uitwedstrijd tegen FC Groningen van grote afstand en uit betrekkelijk kansloze positie en bezorgde zijn ploeg zo een punt. Pröpper erkent echter dat er het nodige geluk kwam kijken bij zijn treffer.

De stopper leek in de slotfase een voorzet te willen geven, maar opteerde in plaats daarvan voor een schot op doel. De poging was doelman Sergio Padt te machtig en betekende uiteindelijk de 3-3. "Het was een waardeloze voorzet, maar gelukkig valt die binnen", lacht hij voor de camera van FOX Sports. "Ik wilde de bal gewoon echt voorgeven, maar dat die dan zo binnenvalt is alleen maar mooi. En dan is het wel de mooiste goal die ik ooit heb gemaakt, ja. Het is eigenlijk schandalig dat dit mijn mooiste goal moet zijn, maar ik was er erg blij mee."

Pröpper werd na zijn doelpunt bedolven onder zijn ploeggenoten. "Ik was vooral bang voor mijn neus, iedereen tikte erop", aldus de verdediger. Hij raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd aan zijn neus na een ongelukkige botsing met Ludovit Reis. "Ik heb nu ook het gevoel dat ik heel moeilijk praat, ik kom niet uit mijn woorden. Maar het gaat vast snel beter."