Bekritiseerde Zidane opgelucht: ‘In het voetbal gaan dingen in je hoofd zitten’

Zinédine Zidane stond voorafgaand aan het treffen met Valencia onder grote druk bij Real Madrid. De Koninklijke kent een matig seizoen en werd afgelopen week uitgeschakeld in de Copa del Rey, terwijl de achterstand op koploper Barcelona al enorm is. De 1-4 overwinning op Valencia was dan ook bijzonder welkom voor de Fransman en zijn ploeg.

“Ik ga hier tevreden weg. We moeten de spelers feliciteren, ze speelden een uitstekende wedstrijd. Dat is nooit makkelijk, maar we moesten het laten zien. We hebben het heel goed gedaan en de overwinning absoluut verdiend. De spelers weten wat ze doen, ze geven niet op. In het voetbal gaan veel dingen in je hoofd zitten. We wisten de wedstrijd tactisch goed te lezen”, wordt Zidane tijdens de persconferentie geciteerd door verschillende Spaanse media.

“Ze zijn een directe concurrent en we hebben nog een wedstrijd tegoed, dus als we die winnen staan we boven Valencia”, vervolgt de Franse oefenmeester. “Het goede aan voetbal is dat je vaak al snel de kans hebt om een slecht resultaat weg te poetsen. Deze wedstrijd was belangrijk en we hebben met veel karakter gespeeld. Dit was geen makkelijke wedstrijd, tegen een team dat dit seizoen goed presteert. Ik ben niet alleen tevreden met het resultaat, maar ook met de manier waarop we gespeeld hebben. Er is nog een lange weg te gaan in de competitie en binnenkort mogen we ook weer aantreden in de Champions League.”

Karim Benzema werd voortijdig naar de kant gehaald door Zidane en reageerde geïrriteerd op zijn wissel. “Alle spelers zijn boos als ze gewisseld worden, maar dat is niet belangrijk. Het resultaat telt en uiteindelijk is Karim daar ook blij mee, zoals iedereen in dit team. Je hebt nu eenmaal wissels nodig om de dynamiek van de wedstrijd te veranderen. We zijn hier allemaal om bij te dragen aan een goed resultaat voor het team en de wissels hebben dat goed gedaan.”