PSG-ster dreigt WK te missen: ‘Zou voor altijd door mijn hoofd blijven spoken’

Voor Javier Pastore breken spannende dagen aan. De Argentijnse middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Paris Saint-Germain, maar vooralsnog is een transfer uitgebleven. Pastore laat weten met het oog op het WK van aankomende zomer in Rusland nog altijd te hopen op een winters vertrek uit het Parc des Princes.

De 28-jarige technicus is dit seizoen maar zelden basisspeler bij PSG en was zaterdagavond tegen Montpellier (4-0 zege) opnieuw slechts invaller. "Het is een lastige situatie", erkent hij tegenover diverse Franse media. "Ik heb het goed hier. Ik ben gelukkig in deze stad; het enige wat ik wil is meer spelen zodat ik naar het WK kan. Als ik het WK misloop doordat ik hier ben gebleven, zal dat voor altijd door mijn hoofd blijven spoken. Het zou betekenen dat ik er niet alles aan gedaan heb het WK te halen."

Pastore werd in 2010 door Diego Maradona opgenomen in de Argentijnse WK-selectie, maar vier jaar later ontbrak de middenvelder in Brazilië op het mondiale eindtoernooi. "Ik ben de laatste interlands niet opgeroepen. Dat is normaal, want er zijn een boel goede Argentijnse voetballers" vervolgt hij. "Om in aanmerking te komen voor de Argentijnse selectie, moet ik scherp zijn. Hier kan ik die scherpte niet krijgen. Ik moet altijd wachten totdat er een blessure of een schorsing is bij een andere speler. Het is niet prettig."

Pastore is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van PSG, dat hem in de zomer van 2011 oppikte bij Palermo. De balvirtuoos staat open voor een terugkeer naar Italië. "Als ik hier weg wil, dan zou het normaal zijn. Ik ken de competitie en mijn familie is bekend met het land. Maar op dit moment weet ik het nog niet. We zullen proberen een oplossing te vinden met PSG."