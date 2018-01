‘Rumoer’ rond PSV-doelwit: ‘Vanuit het buitenland wordt er ook geïnformeerd’

Zowel PSV als AZ hengelt momenteel naar de diensten van Philippe Sandler, maar er ligt bij PEC Zwolle voorlopig geen concreet bod op tafel. Gerard Nijkamp, technisch directeur bij de Zwollenaren, vertelt tegenover FOX Sports dat er voldoende ‘rumoer’ is rond de verdediger en dat hij niet uitsluit dat het plotseling snel kan gaan, maar benadrukt dat er voorlopig geen concrete aanbieding is.

“Er is geen concreet bod meer gekomen. De laatste bieding was van AZ. Dat speelde rond de kerst. Daarna is er eigenlijk niets concreets meer gebeurd”, zegt Nijkamp. Marcel Brands, technisch manager bij PSV, zou samen met hoofd scouting John de Jong Sandler reeds hebben bekeken, maar Nijkamp hoorde nog niks vanuit Eindhoven.

“PSV heeft zich niet gemeld bij ons”, vervolgt de technisch directeur van PEC Zwolle. Hij benadrukt dat het de intentie van PEC Zwolle is om Sandler in januari binnenboord te houden. “Ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. Tot woensdag zou dat nog kunnen. Er is wel wat rumoer rond Philippe, dat zal ik niet ontkennen. Vanuit het buitenland wordt er ook geïnformeerd. Het kan snel gaan, dat kan zomaar concreet worden.”