AS Monaco maakt van Italiaanse spits duurste zestienjarige ooit

AS Monaco heeft met het oog op de toekomst een grote slag geslgen op de transfermarkt. De Franse titelverdediger maakt zaterdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van Pietro Pellegri. De pas zestienjarige aanvaller komt voor een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro over van Genoa en heeft een contract voor vijf seizoenen getekend in het prinsdom.

Pellegri is daarmee de duurste zestienjarige voetballer aller tijden. Hij onttroont Alexandre Pato, die in de zomer van 2007 voor 22 miljoen euro de overstap maakte van het Braziliaanse Internacional naar AC Milan. Overigens zal Pellegri niet lang van het record kunnen genieten, omdat Real Madrid aankomende zomer de transfer van Vinicius Junior definitief zal beklinken. Het Braziliaanse wonderkind wordt dan achttien en zal dan voor 45 miljoen euro officieel worden vastgelegd door de Koninklijke.

Met de komst van Pellegri heeft Monaco razendsnel ingespeeld op het vertrek van Guido Carrillo eerder deze week naar Southampton. De spits werd in december 2016 als vijftienjarige de jongste debutant ooit in de Serie A en maakte sindsdien naam in het eerste elftal van Genoa. In totaal speelde hij tien officiële wedstrijden voor de Italiaanse middenmoter, waarin hij goed was voor drie doelpunten. Naast Monaco zou ook onder andere Juventus het hebben voorzien op de tiener, maar die heeft de voorkeur dus gegeven aan een overstap naar Monaco.

Pellegri heeft een vijfjarig contract getekend in het Stade Louis II en gaat op jaarbasis één miljoen euro opstrijken. Het toptalent laat in gesprek met Sky Italia echter weten niet geïnteresseerd te zijn in geld. "Ik wil gewoon voetballen en daarvan genieten. Als mensen mij vijf jaar geleden verteld hadden dat ik het belofteteam van Genoa zou verruilen voor AS Monaco, dan zou ik gedacht hebben dat dat een droom was. Die droom is nu werkelijkheid geworden."