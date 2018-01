Terim blijft dankzij Feghouli en Gomis foutloos in vierde termijn

Galatasaray heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd na de winterstop in winst weten om te zetten. Het team van trainer Fatih Terim maakte zaterdagavond op eigen veld zeker geen grootse indruk tegen laagvlieger Osmanlispor, maar had aan doelpunten van Sofiane Feghouli en Bafétimbi Gomis uiteindelijk genoeg om de overwinning veilig te stellen: 2-0. Galatasaray is door de zege voorlopig weer koploper in de Süper Lig, al kan Istanbul Basaksehir later dit weekeinde weer langszij komen.

Terim blijft zodoende foutloos in zijn vierde termijn als eindverantwoordelijke bij Cim Bom. Na overwinningen op Göztepe en Kayserispor werd zaterdag ook het als vijftiende gerangschikte Osmanlispor aan de zegekar gebonden in de Turkse competitie. Galatasaray was oppermachtig in het eerste bedrijf en wist zeven minuten voor rust uiteindelijk een doorbraak te forceren.

Yasin Öztekin bracht de bal vanaf de linkerflank in de doelmond van de bezoekers, waarna Eren Derdiyok met het hoofd Feghouli in staat stelde te scoren. De thuisploeg, met Garry Rodrigues in de basis en Ryan Donk in blessuretijd als invaller binnen de lijnen, nam na de onderbreking gas terug, maar wist zijn voordelige marge in de slotfase toch nog te verdubbelen. Invaller Gomis kon bij de eerste paal binnentikken na een voorzet van Rodrigues.