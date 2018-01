Cavani kroont zicht tot topscorer aller tijden bij simpele zege PSG

Edinson Cavani heeft zichzelf zaterdagavond voorlopig een plaats in de geschiedenisboeken van Paris Saint-Germain bezorgd. De Uruguayaan nam de openingstreffer voor zijn rekening in het met 4-0 gewonnen thuisduel met Montpellier. Het was voor de spits zijn 157e treffer in het shirt van les Parisiens, waarmee hij zich tot topscorer aller tijden van de club kroonde.

Paris Saint-Germain had al zeven thuiswedstrijden op rij niet verloren van Montpellier en is reeds 34 wedstrijden ongeslagen in het Parc des Princes. Les Parisiens hadden al 56 punten verzameld en er is slechts één team dat na 22 wedstrijden meer punten had in de geschiedenis van de Ligue 1: het Paris Saint-Germain van seizoen 2015/16, dat toen al 60 punten had. Op papier dus een vrijwel onmogelijke opgave voor Montpellier, dat wel de laatste acht uitwedstrijden op rij ongeslagen bleef.

Het vertrouwen van la Paillade in de Franse hoofdstad was echter al snel verdwenen. Cavani schoot op Adrien Rabiot al na elf minuten spelen zijn 157e treffer in het shirt van Paris Saint-Germain tegen de touwen en is daardoor nu de topscorer aller tijden van de Franse topclub. Daarmee onttroont de Uruguayaan Zlatan Ibrahimovic, die 156 doelpunten voor Paris Saint-Germain maakte. Nog voor rust verdubbelde de thuisploeg de score. Een handsbal in het strafschopgebied leverde les Parisiens een strafschop op, die werd benut door Neymar.

Na rust kabbelde het duel voort, tot Ángel Di Maria in de zeventigste minuut ook nog zijn duit in het zakje deed. De Argentijn werkte een voorzet van Thomas Meunier tegen de touwen en tekende zo voor de 3-0. Acht minuten voor tijd bepaalde Neymar de eindstand op 4-0, nadat hij bediend werd door Cavani. Daardoor komt het puntentotaal van Paris Saint-Germain op 59 en dat zijn er momenteel elf meer dan Olympique Lyon, al speelden les Gones een wedstrijd minder. Zij komen zondag nog in actie tegen Girondins de Bordeaux.