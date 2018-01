‘Feyenoord wil geen afleiding van bekerduel en stelt Newcastle deadline’

Als Newcastle United Nicolai Jörgensen in januari binnen wil halen, moet het voor komende maandag met een bod komen dat aan de wensen van Feyenoord voldoet. Volgens de Chronicle hebben de Rotterdammers een deadline gesteld aan de the Magpies, om een chaotisch slot van de transferwindow te voorkomen.

Het laatste bod van Newcastle United zou rond de 17 miljoen euro hebben gelegen, maar Feyenoord wenst naar verluidt minimaal 23 miljoen te ontvangen voor de Deense spits. De Rotterdammers spelen komende woensdag, op de avond van de transferdeadline, in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen PSV. Doordat Feyenoord zo goed als zeker uitgeschakeld is in de titelrace, is het belang van het bekerduel behoorlijk toegenomen.

Trainer Giovanni van Bronckhorst zou de voorbereidingen op dat duel dan ook niet verstoord willen zien worden door transfergeruchten rond Jörgensen. Om die reden wil Feyenoord maandag al weten of Newcastle United over de brug gaat komen met het gewenste bedrag. Zo niet, zullen de Rotterdammers met Jörgensen de voorbereidingen op het bekerduel met PSV beginnen en hem daarna niet meer laten gaan.