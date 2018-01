Real Madrid boekt eerste uitoverwinning in LaLiga sinds medio oktober

Real Madrid heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. Het team van Zinédine Zidane zegevierde met 1-4 over Valencia, dat als nummer drie nu nog maar twee punten meer heeft dan de regerend landskampioen. Real Madrid heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Het was voor los Merengues de eerste uitzege in LaLiga sinds 14 oktober, toen met 1-2 bij Getafe werd gewonnen.

Valencia voelde zich in de eerste helft niet op zijn gemak. Alhoewel het team van trainer Marcelino kansen had om tot scoren te komen, had men moeite om BBC af te stoppen. De beste kans van los Che was voor Geoffrey Kondogbia, na dik twintig minuten spelen. Het krachtige schot van de middenvelder was een prooi voor Keylor Navas, die ook uitstekend reageerde op pogingen van Rodrigo en Gonçalo Guedes.

Na een kwartier spelen nam Real Madrid de leiding. Martin Montoya dwarsboomde een mooie aanval door Ronaldo onrechtmatig te belemmeren, waarna de arbiter naar de stip wees. De Portugees nam zelf de verantwoordelijkheid op zich: 0-1. Ook de 0-2 kwam vanaf elf meter tot stand, na wederom een misstap van Montoya. De duw jegens Karim Benzema was goed voor een penalty: Neto kon de inzet van Ronaldo weer niet keren.

In de tweede helft werd op het scherpst van de snede gespeeld. Valencia vroeg tot tweemaal toe vergeefs om een strafschop, na valpartijen van Santi Mina en José Luis Gaya, terwijl Benzema het leer in het zijnet mikte. Na 58 minuten verscheen de 1-2 op het scorebord. Uit een corner van Dani Parejo kopte Mina de aansluitingstreffer tegen de touwen en geloofde Valencia meer dan ooit in een positief resultaat.

Het duel in Mestalla ging op en neer: Navas redde met zijn voet een inzet van Parejo van dichtbij, terwijl Ronaldo een voorzet van Gareth Bale niet kon afronden. Negen minuten voor tijd leek de Portugees een goede pass van Luka Modric af te ronden, maar Ezequiel Garay kon tijdig de 1-3 voorkomen. Twee minuten later was het alsnog raak: na een goede combinatie met invaller Marco Asensio schoot Marcelo het leer achter Neto. Met een heerlijke inzet bepaalde Toni Kroos de eindstand in Valencia: 1-4.