Bayern herpakt zich na horrorstart; Dortmund poetst wereldgoal weg

Bayern München heeft achtervolgers Schalke 04 en RB Leipzig zaterdagmiddag geen kans gegeven om dichterbij gekomen. De koploper stond in eigen huis na twaalf minuten wel met 0-2 achter tegen TSG 1899 Hoffenheim, maar toonde veerkracht en stapte uiteindelijk met een 5-2 zege van het veld. Schalke deed door het gelijkspel van RB Leipzig achter Bayern goede zaken, terwijl Borussia Dortmund op het nippertje aan een nederlaag ontsnapte. Jeremy Toljan poetste in de slotminuut een wereldgoal van Nils Petersen weg.

Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 5-2

Bayern keek na drie minuten al tegen een achterstand aan toen Joshua Kimmich Serge Gnabry onderuithaalde in het strafschopgebied, de huurling zelf de penalty nam, miste, maar Mark Uth wel de rebound binnen zag tikken. Gnabry deed zijn werkgever negen minuten later wel pijn toen zijn streep van een meter of twintig te machtig was voor Sven Ulreich. Bayern liet het hier echter niet bij zitten en kwam via een door Robert Lewandowski van richting veranderd schot van Kimmich alweer snel dichterbij.

Dertien minuten na de 0-2 van Hoffenheim stond het alweer gelijk: aanvoerder Arjen Robben legde een corner panklaar op het hoofd van Jérôme Boateng en de verdediger hoefde de bal alleen maar binnen te lopen. In de tweede helft had Hoffenheim zijn kruit verschoten en liep Bayern zonder al te veel moeite uit naar een 4-2 overwinning. Lewandowski zette der Rekordmeister een klein halfuur voor tijd op aangeven van Kingsley Coman op voorsprong en Arturo Vidal gooide het duel drie minuten later met het hoofd in het slot. In de slotminuut vergrootte Sandro Wagner met zijn eerste goal in Beierse diens de malaise voor zijn oude ploeg nog.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 2-2

De door Arsenal begeerde Pierre-Emerick Aubabeyamg verscheen gewoon aan de aftrap voor de thuisploeg en met de Gabonees op het veld zette BVB in de beginfase meteen aan voor de openingstreffer. Freiburg kreeg de bal na een kleine tien minuten spelen niet weg, waarna het leer uiteindelijk bij Shinji Kagawa belandde. Een knappe halve omhaal van de Japanner was genoeg voor de 1-0, die echter ook alweer snel werd weggepoetst. Petersen kon na twintig minuten spelen de gelijkmaker achter Roman Bürki tikken.

Aubameyang kreeg even later een kans om het morrende publiek weer voor zich te winnen, maar schoot over. In de tweede helft was Shinji Kagawa met een schot op de paal dicht bij de tweede treffer voor de thuisploeg. Een dikke twintig minuten voor tijd viel de goal echter aan de andere kant. Petersen veroverde een paar meter over de middenlijn de bal, zag dat Bürki ver voor zijn lijn stond en schoot het leer prachtig over de doelman heen. Dortmund leek hierdoor te gaan verliezen, maar Jeremy Toljan redde in de slotminuut een punt voor de thuisploeg.

VfB Stuttgart - Schalke 04 0-2

Ook in Stuttgart werd er in de eerste twintig minuten twee keer gescoord. Naldo kopte na een kwartier spelen een perfect aangesneden vrije trap van Daniel Caligiuri achter Ron-Robert Zieler en de doelman moest vijf minuten later opnieuw de bal uit zijn doel vissen. Jacob-Bruun Larsen veroorzaakte een strafschop en Amine Harit pakte het cadeautje gretig uit. Mario Gómez kreeg in de blessuretijd van de eerste helft een goede kans om iets terug te doen, maar stuitte op Ralf Fahrmann. In de tweede helft waren de kansen via Evgen Konplyanka, Guido Burgstaller en Naldo voor de bezoekers. Gescoord werd er echter niet meer na de thee.

RB Leipzig - Hamburger SV 1-1

In de eerste helft had het team van Ralph Hasenhüttl het betere van het spel. De eerste fout van HSV werd meteen afgestraft: een goede aanval via Kevin Kampl en Marcel Sabitzer werd door Bruma met een kopbal afgerond. Het bezoek liet in aanvallend opzicht weinig zien, maar was daarentegen wel efficiënt. Het enige schot op doel in de eerste 45 minuten leverde een goal van Filip Kostic op. In de tweede helft zochten die Rote Bullen nadrukkelijk naar een tweede doelpunt, maar ondanks de invalbeurten van Yussuf Poulsen, Naby Keïta en Dominik Kaiser ontbrak het aan creativiteit om het defensieve bolwerk van HSV te slim af te zijn.

1.FC Köln - FC Augsburg 1-1

1.FC Köln was de afgelopen tijd aan een opmerkelijke opmars bezig en wist de laatste drie competitieduels in winst om te zetten. Tegen FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw in de basiself startte, kwamen die Geißböcke in de eerste helft op voorsprong dankzij een rake vrije trap van Milos Jojic. Lange stevende de hekkensluiter van de Bundesliga af op de vierde competitieoverwinning op rij, maar Caiuby gooide een kwartier voor tijd roet in het eten met de gelijkmaker. De achterstand van Köln op de ‘veilige’ vijftiende plaats, die momenteel bezet wordt door VfB Stuttgart, bedraagt nog zeven punten.