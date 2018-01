‘Ons standpunt is duidelijk, net zoals bij Barcelona het geval was’

Arsenal zit al geruime tijd achter Pierre-Emerick Aubameyang aan, maar the Gunners zijn er alsnog niet in geslaagd om Borussia Dortmund ervan te overtuigen afscheid te nemen van de Gabonees. Aubameyang staat zaterdagmiddag gewoon in de basis als die Borussen SC Freiburg ontvangen en technisch directeur Michael Zorc geeft aan dat Arsenal er een schepje bovenop moet doen.

“Wij hebben een duidelijk standpunt ingenomen, net als afgelopen zomer het geval was bij Barcelona (dat toen achter Ousmane Dembélé aanzat, red.). We zijn bereid om onder de juiste voorwaarden mee te werken aan een transfer, maar alleen als er volledig aan deze voorwaarden wordt voldaan. Arsenal heeft tot nu toe een aantal pogingen gedaan, we hebben ze allemaal afgewezen”, legt de bestuurder uit aan Sky Deutschland. “Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan speelt Aubameyang hier gewoon tot de zomer, dat weet zijn familie ook.”

Dortmund heeft naar verluidt een bedrag van 65 à 70 miljoen euro in gedachten voor de 28-jarige Aubameyang, die nog tot medio 2021 vastligt in het Signal Iduna Park. Arsenal heeft tot nu toe twee keer een bod uitgebracht, waarvan de hoogste op 58 miljoen euro lag. BVB lijkt echter niet van plan om veel water bij de wijn te doen, waardoor een akkoord vier dagen voor het einde van de transferperiode nog niet in zicht is.