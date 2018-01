Zaterdag, 27 Januari 2018

Arsenal moet bod verhogen tot 28,5 miljoen euro

Gerard Piqué gaat maandagmiddag zijn krabbel zetten onder een nieuw contract bij Barcelona. Eerder bereikten beide partijen al een akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2022. (Officiële website Barcelona)

Millwall is niet de enige Engelse club met interesse in Tim Cahill. Nottingham Forest denkt er ook over na om de routinier een contract aan te bieden. (Sky Sports)

Arsenal zit nog steeds achter Jonny Evans aan. The Gunners zullen hun bod echter moeten verhogen tot 28,5 miljoen euro als zijn de verdediger van West Bromwich Albion willen inlijven. (The Sun)

Salomón Rondón is naast Liverpool en Everton ook in beeld bij Chelsea. West Bromwich Albion-trainer Alan Pardew geeft echter aan dat de spits niet te koop is. (Daily Mail)

Monchi van AS Roma onderneemt een poging om Yannick Ferreira Carrasco over te nemen van Atlético Madrid. De Spanjaarden willen alleen meewerken aan een definitieve transfer of een huurdeal met een verplichte optie tot koop. (Corriere dello Sport)