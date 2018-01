Cristiano Ronaldo: ‘Ik ben nog knap, dus er is geen probleem’

Cristiano Ronaldo had deze week drie hechtingen nodig in zijn gezicht, maar voelt zich verder goed. De De aanvaller van Real Madrid maakte vorige week zaterdag een doelpunt tegen Deportivo La Coruña (7-1) en raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Ronaldo gebruikte het mobieltje van de verzorger om te kijken hoe ernstig zijn blessure was.

Ronaldo werd tijdens het koppen getroffen door het uitgestoken been van Fabian Schär. "Ik word vaak geraakt door spelers omdat ze mij moeten afstoppen, maar ditmaal had ik geen geluk. Ik voel me inmiddels beter. Ik ben gelukkig, ik ben nog steeds knap en mijn zicht is nog net zo goed als voorheen, dus er is geen probleem", vertelt hij met een knipoog.

In gesprek met het Chinese Dongqiudi voegt Ronaldo toe dat hij baalt van de sportieve crisis bij Real. De grootmacht won slechts een van de laatste vier competitieduels en werd deze week uitgeschakeld in de Copa del Rey door Leganés. Zaterdagmiddag wacht de uitwedstrijd tegen nummer drie Valencia; Real staat zelf vierde. "Dit is Real Madrid, dus de fans, de trainers en de spelers zijn enorm teleurgesteld over onze huidige situatie."

"Maar het is nog vroeg. Misschien winnen we aan het eind van het seizoen wel de Champions League en zegt iedereen: 'Wat een fantastisch seizoen'", stelt CR7 De Portugees ontkent tot slot de geruchten dat hij uit is op een vertrek bij Real Madrid, vanwege onenigheid met voorzitter Florentino Pérez over zijn contract. "Ik woon hier al sinds 2009 en ik houd van de omgeving. Spanje is een fantastisch land. Natuurlijk wil ik hier blijven, ik houd van deze club."