Talent van Ajax hoopt op Van Marwijk: ‘Ik blijf mijn ding doen’

Sebastian Pasquali maakte eerder deze maand zijn debuut voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-1 nederlaag) in de Jupiler League. De achttienjarige middenvelder, die in 2016 overkwam van Melbourne Victory, hoopt ook spoedig voor het eerste elftal uit te mogen komen. Dan zou WK-deelname in zicht kunnen komen, hoopt de Australiër.

Bert van Marwijk werd deze week aangesteld als bondscoach van Australië en Pasquali hoopt dat hij in de gaten wordt gehouden door de Nederlander. "Er is veel concurrentie voor een plek in de selectie voor het WK. In het verleden kregen een paar jonge talenten een kans", vertelt hij aan The World Game. "Ik denk dat het aankomt op de vraag of je minuten maakt voor het eerste elftal van je club. Als je het goed doet, kun je een kans krijgen. Ik blijf nederig en ik blijf mijn ding doen."

Pasquali heeft lang moeten wachten op zijn debuut bij Jong Ajax. Sinds december 2016 stond onder contract in Amsterdam, maar een heel jaar lang speelde hij niet. "Afgelopen seizoen was lastig voor me, omdat ik niet kon spelen. Maar het heeft me ook geholpen. Ik kon meetrainen en bekend raken met de speelstijl, de taal en de clubcultuur. Ik denk dat ik daar echt profijt uit heb gehaald. Ik word steeds beter. Ik spreek nog niet vloeiend Nederlands, maar ik kan wel veel zeggen en begrijp bijna alles. Dat helpt me ook."

Bij Jong Ajax werkt de middenvelder samen met Michael Reiziger en Winston Bogarde, beiden oud-spelers van zowel Ajax als Barcelona. Volgens Pasquali is dat een ideale situatie om beter te worden. "Je krijgt coaching van trainers die zelf voor clubs als Barcelona en Ajax hebben gespeeld. Ze dragen hun kennis over aan de jeugd. Een betere plek is niet denkbaar. Als je hier niet beter wordt, dan weet ik het ook niet meer."