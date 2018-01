‘Matthijs de Ligt doet niet onder voor Niklas Süle of Jérôme Boateng’

Marco van Hoogdalem ziet in Matthijs de Ligt een geschikte verdediger voor Bayern München. De recordkampioen van Duitsland zat zondag tijdens De Klassieker naar verluidt op de tribune voor De Ligt, die een van de uitblinkers was aan Amsterdamse zijde. Van Hoogdalem, die tussen 1996 en 2006 onder contract stond bij Schalke 04, denkt dat De Ligt toe is aan de stap.

Bij Bayern zou de Oranje-international de concurrentie krijgen die hij mist bij Ajax, vertelt de oud-verdediger aan ELF Voetbal. Hij zou moeten concurreren met Niklas Süle, Mats Hummels en Jérôme Boateng. "Dat zijn redelijke verdedigers, maar geen uitschieters. Hij doet niet onder voor Süle of Boateng", stelt Van Hoogdalem aan ELF Voetbal.

Volgens de voormalig speler van RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade en Schalke 04 heeft De Ligt bij Ajax weinig te vrezen van Maximilian Wöber. "Dat is inderdaad een dure aankoop geweest, maar ik vind hem nog geen grote indruk maken. Ik denk niet: wow, die gaat hem uit het elftal spelen. Het probleem van een gebrek aan concurrentie is dat een speler gemakzuchtiger wordt."