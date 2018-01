Langst dienende Feyenoorder neemt per direct afscheid

Miquel Nelom maakt het seizoen af bij Sparta Rotterdam. Feyenoord maakt zaterdagmiddag bekend dat de verdediger op huurbasis overstapt naar de stadsgenoot. Aangezien het contract van Nelom deze zomer afloopt, heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al gespeeld. De verdediger was de langst dienende speler in de selectie van Giovanni van Bronckhorst.

Nelom maakte sinds het seizoen 2011/12 vast deel uit van de selectie. Hij debuteerde als twintigjarig talent en heeft inmiddels 159 officiële duels voor Feyenoord achter zijn naam. Bovendien kwam Nelom tot twee interlands. Technisch directeur Martin van Geel bedankt de 27-jarige linksback voor zijn 'grote inzet' voor Feyenoord, zowel in het eerste elftal als in de jeugdopleiding. "Hij heeft zich altijd een op en top professional getoond en ook daarom verlenen wij onze medewerking aan deze overstap. Wij wensen Miquel alle succes met zijn verdere carrière", vertelt de beleidsbepaler op de officiële clubwebsite.

Na Dabney dos Santos, Fred Friday en Soufyan Ahannach is Nelom de vierde aanwinst van Dick Advocaat. Naar verluidt kon Nelom ook naar Serie A-club SPAL, het Belgische KV Kortrijk, het Engelse Sheffield Wednesday en LaLiga-club Alavés. "Ik had wel andere opties, maar uiteindelijk vond ik dit het beste", verklaart Nelom. "Ik krijg de kans om hier minuten te maken en die zal ik aanpakken. Ik ben bekend met Sparta en er zit potentie in deze club. Sparta verdient het om in de Eredivisie te blijven en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen."

Nelom voerde al gesprekken met technisch adviseur Leo Beenhakker. "Ik ben bekend met meneer Beenhakker en de trainer. Dat speelt ook wel een rol. De trainer liep twee jaar geleden een tijdje rond bij Feyenoord en meneer Beenhakker ken ik nog van de jeugd bij Feyenoord. Ik heb de trainer nog niet gesproken, maar dat zal ik straks wel doen."