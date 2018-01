Larsson: ‘Ik heb geen idee of hij de Nederlandse Zlatan is’

Sam Larsson is blij met de rentree van Robin van Persie bij Feyenoord. De Zweed, die woensdag als enige Feyenoorder scoorde tegen FC Utrecht (1-1), ziet in zijn nieuwe ploeggenoot een 'echte winnaar'. Van Persie maakte in de slotfase van het duel met Utrecht zijn langverwachte opwachting bij Feyenoord en oogde meteen gretig.

"Of hij de Nederlandse Zlatan Ibrahimovic is? Ik heb geen idee", vertelt Larsson aan FOX Sports. "Het zijn allebei spitsen, doelpuntenmakers en echte winnaars. Je kunt ze met elkaar vergelijken, maar in Zweden heeft Zlatan weinig concurrentie. In Nederland heb je dat wel. Van Persie heeft een geweldige carrière gehad en hopelijk geeft hij daar bij ons een mooi eind aan."

Van Persie zal zondag tegen ADO Den Haag opnieuw vanaf de bank beginnen. Aan een basisplaats is hij nog niet toe, vertelde Giovanni van Bronckhorst tijdens de persconferentie. "Het was voor Robin weer even wennen om te spelen. Hij heeft het goed doorstaan, dus daar ben ik blij mee. Hij is nog wel ver verwijderd van negentig minuten. Op dit moment is hij daar nog niet klaar voor."