‘Concurrent van Jörgensen’ staat voor transfer

Real Madrid wil zich in de zomer aanzienlijk gaan versterken en kijkt daarvoor naar de Premier League. David de Gea, Harry Kane en Eden Hazard moeten volgend seizoen allen het tenue van de Koninklijke dragen. (Daily Mail)

(The Guardian)

Jürgen Klopp is duidelijk voor Daniel Sturridge. De Duitser heeft zijn aanvaller laten weten dat hij niet kan garanderen dat Sturridge nog minuten gaat maken voor Liverpool als hij deze maand op Anfield blijft. (The Guardian)