Labyad ruikt kansen tegen Ajax: ‘Ze zijn kwetsbaar in de counter’

Zakaria Labyad acht FC Utrecht in staat om opnieuw van Ajax te winnen. Eerder dit seizoen won Utrecht, toen nog onder leiding van Erik ten Hag, met 1-2 in Amsterdam. Labyad hoopt een 'groot feest' te kunnen ontketenen in Utrecht en weet dat de wedstrijd voor veel supporters geldt als de wedstrijd van het jaar. In onderstaande video blikt hij vooruit op het duel van zondag.