Yeovil Town: ‘Keuze voor Sánchez overduidelijk uit commercieel oogpunt’

Alexis Sánchez luisterde zijn debuutwedstrijd voor Manchester United vrijdag op met een assist. De aanvaller droeg zijn steentje bij aan de 0-4 zege op Yeovil Town in de FA Cup en werd voor een goede wedstrijd beloond met een uitverkiezing tot man van de wedstrijd. Daar zet Yeovil echter grote vraagtekens bij.

"Alexis is verkozen tot man van de wedstrijd. Geen idee wie dat heeft besloten, maar het is overduidelijk een besluit dat is gedreven door commercie!", tweette de League Two-club vrijdagavond. Sánchez speelde uiteindelijk zeventig minuten mee en werd bij een stand van 0-2 naar de kant gehaald. Daarna liep Manchester United uit naar 0-4.

Ander Herrera, die scoorde op aangeven van zijn nieuwe Chileense ploeggenoot, was wel onder de indruk. "Alexis kan overal spelen. Hij is fantastisch. Je ziet hem vechten voor iedere bal", vertelde Herrera in de Engelse pers. "Hij is een ster en het is geweldig om hem bij ons te hebben. We vormen een team en we hebben het goed gedaan."

José Mourinho uitte zich na afloop van de wedstrijd eveneens positief. "Hij heeft wat meer volwassenheid en ervaring. Zijn keuze bij de counter is het soort beslissing waar Marcus Rashford nog te nerveus voor is", legde de Portugees uit. "Hij brengt extra klasse met zich mee en we zijn erg blij dat hij hier nu speelt. Ik wist dat het niet eenvoudig voor hem zou gaan worden, maar ik ben blij met wat hij op het veld heeft laten zien."