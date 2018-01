‘Ik koos ervoor om bij Schalke te blijven, achteraf misschien geen goede keuze’

Roda JC versterkte zich in de winterstop met Donis Avdijaj, een 21-jarige aanvaller die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Schalke 04. Dat de Duitse aanvaller in de Eredivisie te bewonderen is, mag een verrassing genoemd worden. Een paar jaar geleden stond hij nog in de belangstelling van verschillende clubs uit Engeland.

“Toen ik achttien was kon ik naar heel veel clubs. Zoals Liverpool bijvoorbeeld. Maar ik koos ervoor om bij Schalke te blijven", laat Avdijaj weten in gesprek met de Limburger. “Achteraf was dat misschien geen goede keuze. Vorig seizoen speelde ik best veel, maar dit seizoen kwam ik op de bank terecht. Ik speel vol emotie, dat komt eruit op het veld. Daar hield de trainer niet zo van.”

Avdijaj kwam in het verleden in Duitsland regelmatig negatief in het nieuws door zijn gedrag binnen de lijnen. "Ik zoek in een wedstrijd wel eens oorlog, probeer mijn tegenstanders een zo zwaar mogelijke avond te bezorgen. Dat doe ik niet om te provoceren, maar omdat ik voor mijn team wil opkomen. Ik ben een familieman, en Roda is nu mijn familie. Daar zal ik alles voor doen.”