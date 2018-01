‘Ik weet niet of ik beter ben, maar ik ben een ander type dan Locadia’

Steven Bergwijn is vastberaden om zijn kans te pakken bij PSV. Na het vertrek van Jürgen Locadia naar Brighton & Hove Albion krijgt de twintigjarige aanvaller de kans om zich onomstreden te maken op de linkerflank. "Daar moet ik wel voor gaan. Hij is natuurlijk weg en nu sta ik daar en moet ik die plek vasthouden", vertelt Bergwijn aan de NOS.

"Ik weet niet of ik beter ben, maar ik ben een ander type voetballer dan Locadia. Hij is sterker en ik ben meer de man van de dribbels", analyseert de jeugdexponent. Dit seizoen is Bergwijn gebrand op succes bij PSV. "Ik heb nu meer zelfvertrouwen. Ik ben nooit onzeker geweest, want ik vertrouw altijd op mijn kwaliteiten."

Tot dusver kwam Bergwijn tot 65 wedstrijden voor PSV, waarin hij 5 doelpunten en 7 assists gaf. Dat is geen bijzonder hoog moyenne en Bergwijn werkt met Luc Nilis en Ruud van Nistelrooij aan zijn afronding. "Het zijn kleine dingen die veel verschil kunnen maken. Die twee hebben zoveel goals gemaakt en bij zoveel mooie clubs gespeeld, dat zijn wel voorbeelden voor mij."