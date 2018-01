Vreven doet oproep aan NAC-publiek: ‘We kunnen twee dingen doen’

Mark Birighitti staat dit seizoen onder de lat bij NAC Breda, maar zijn prestaties zijn niet om over naar huis te schrijven. Hij maakt weinig indruk en het Bredase publiek lijkt weinig meer vertrouwen te hebben in de Australische sluitpost. Trainer Stijn Vreven merkt dat de keeper niet goed ligt bij de achterban en doet een oproep aan de supporters in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Birrighiti wordt dit seizoen gehuurd van Swansea City. Hij verloor de concurrentiestrijd van Nigel Bertrams, maar kwam door een lange schorsing van de eerste doelman toch weer tussen de palen terecht. Tot hij weer terug is, kiest Vreven voor Birrighiti. “We kunnen twee dingen doen: hem cynisch ontvangen en hem nog meer onder druk zetten. Of we kunnen hem steunen”, citeert BN DeStem de Belgische coach. “Ik denk dat het NAC-publiek altijd voor het tweede kiest. Het zit niet in de beste fase van zijn carrière. Het is te hopen dat hij boven zichzelf uitstijgt en een prima prestatie levert.”

Na de winterstop stond Birighitti aan de basis van de nederlaag tegen PEC Zwolle. “Iedereen weet, hijzelf op de eerste plaats, dat hij niet gelukkig uit de winterstop is gekomen”, aldus Vreven. “De laatste twee wedstrijden voor de winterstop tegen Heerenveen en FC Utrecht heeft hij het goed gedaan en was er niks aan de hand. Nu heeft hij het moeilijk, wij moeten hem daarbij helpen.”