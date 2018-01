‘Iedereen kan lomp tegen een bal schoppen of op een joystick rammen’

eSports, je houdt ervan of je gruwelt ervan. Feit is dat het fenomeen inmiddels zo groot is geworden dat het eigenlijk niet meer te negeren valt. Zo vindt er dit weekend in Barcelona de FUT Champions Cup plaats waar de 128 beste FIFA spelers ter wereld met elkaar de strijd aangaan om de hoofdprijs van 22.000 dollar en een serie startbewijzen voor de play-offs voor de FIFA Interactive World Cup waar een meervoud van die som te verdienen valt. Onder de deelnemers bevinden zich maar liefst vijftien Nederlanders en dus is Voetbalzone naar de Catalaanse hoofdstad getogen om de verrichtingen van de jongens het hele weekend te volgen.



Bekijk de video van dag 1 hieronder!