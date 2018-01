Neres: ‘Die Braziliaanse stijl is een cliché en bestaat helemaal niet’

David Neres is bezig aan een sterk seizoen bij Ajax. De Braziliaanse buitenspeler kwam vorig seizoen al over van Sao Paulo en waar het in het begin wennen was voor het talent, is hij dit seizoen met doelpunten en assists van grote waarde voor de nummer twee van de Eredivisie. Zijn geboorteland mist Neres nog altijd en dus gaat hij als het even kan terug naar Brazilië, zoals in de winterstop.

“Ik ben tijdens de winterstop alleen maar bij mijn huis in Brazilië gebleven”, laat Neres weten in gesprek met de Volkskrant. “Ik lag aan het zwembad, speelde op de Playstation, dat is het.” Terug in Nederland voelt Neres zich soms eenzaam en daarom laat hij regelmatig familie overkomen. Momenteel verblijft zijn zus bij hem. “Ze is er voor me. En ze kookt. Rijst met bonen, elke dag”, aldus Neres, die zijn familie op de eerste plaats heeft staan. Hij kocht reeds een huis met zwembad in Pirituba, een wijk in Sao Paulo. "Voor mijn familie."

Neres laat bij Ajax vaak mooie acties zien, maar speelt ook vooral in dienst van het elftal. “Die Braziliaanse stijl is een cliché en bestaat helemaal niet. Als je naar de Braziliaanse competitie kijkt, dan heeft elke ploeg echt niet elf pingelaars op het veld staan. Dan win je namelijk niks”, klinkt het. “Ja, dit is mijn stijl. Ik wil goals maken en assists geven, dat is belangrijker dan iemand door de benen spelen.”