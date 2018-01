Zidane: ‘Anders zou ik morgen nog vertrekken bij Real Madrid’

Zinédine Zidane voelt dat de druk op zijn schouders als trainer van Real Madrid groeiende is nu de resultaten achterwege blijven. Sergio Ramos gaf na de uitschakeling in de Copa del Rey tegen Leganés nog aan dat Zizou de volledige steun heeft vanuit de spelersgroep. Wanneer dat niet het geval zou zijn, dan zou Zidane per direct opstappen bij de Spaanse grootmacht. “Dan zou ik morgen nog vertrekken”, aldus de Franse coach op weg naar het duel van zaterdag met Valencia.

In LaLiga is de achterstand op koploper Barcelona opgelopen tot negentien punten, al hebben de Catalanen al wel een wedstrijd meer gespeeld. Nu de Koninklijke is uitgeschakeld in het bekertoernooi, lijkt het seizoen in mineur te gaan eindigen. In de Champions League doet Real overigens nog wel mee, in de achtste finale wacht de dubbele confrontatie met Paris Saint-Germain. Voordat het zover is wacht zaterdag het duel in het Mestalla met Valencia. Zidane rekent erop dat zijn ploeg tegen de nummer drie van LaLiga het tij kan keren. “Anders zou ik morgen nog vertrekken. Er zijn geen excuses, ook dit hoort bij het voetbal. Soms moet je door diepe dalen om hoogtepunten te kunnen ervaren. We moeten door blijven gaan.”

Zidane houdt de moed erin en gaat ervan uit dat het wel weer goed komt met Real Madrid. “In het leven maak je soms ook mindere momenten mee. We moeten zorgen dat we het omkeren. Ik voel me daarin sterk en weet dat ik het in me heb. Als dat niet zo wasa, dan had ik een probleem. Niemand kan mijn motivatie van me wegnemen, ik werk tot aan de laatste dag. Ik ben hier nu twee jaar trainer en heb nog altijd de energie en drive.”

Nu de resultaten tegenvallen, wordt er in de Spaanse media geschreven en gesproken over de huidige en afgelopen transferperiode, waarin de club meer spelers zag gaan dan komen. Spelers als Álvaro Morata, James Rodriguez, Danilo en Pepe vertrokken, terwijl er alleen geld werd uitgegeven aan Theo Hernández en Dani Cabellos. Beide spelers hebben hun stempel nog niet kunnen drukken. “Ik zou er niets aan veranderen”, aldus Zidane. “Ik accepteer de situatie zoals hij is. Aan het begin van het seizoen was ik blij met de selectie. Dit is een jonge selectie met een mooie toekomst.”