‘Ik ken de rivaliteit met Ajax, maar als mens vind ik dat je trots moet zijn’

Het is een speciaal weekend voor Erik ten Hag, die zondag met zijn nieuwe club Ajax op bezoek gaat bij zijn voormalige werkgever FC Utrecht. Op de persconferentie in aanloop naar het duel gaf de coach van de Amsterdammers al aan benieuwd te zijn naar de manier waarop hij ontvangen wordt in de Galgenwaard. Vanuit de spelersgroep en technische staf van de thuisploeg wordt verwacht dat de supporters hun oude trainer met respect ontvangen.

Volgens trainer Jean-Paul de Jong heeft zijn voorganger goed werk afgeleverd en verdient hij daarom het respect van de fans van FC Utrecht. “We hebben samen succes meegemaakt. Een bekerfinale gehaald, de play-offs gewonnen, Europees gespeeld. Ik ken de rivaliteit met Ajax, maar als mens vind ik dat je vooral trots moet zijn als een speler of een trainer van ons zo’n stap maakt”, laat De Jong optekenen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat gun ik hem, maar op het veld moeten we van hem winnen.”

De Jong kijkt uit naar de ontmoeting met Ajax en zijn oude collega, die eerder deze week nog langs ging bij FC Utrecht om zijn laatste spullen op te halen. “We kennen elkaar door en door. Erik is de grondlegger van onze speelstijl”, klinkt het. “Van het topsportklimaat dat hij onze club heeft gebracht. Wij willen dat uitbouwen. Variatie aanbrengen. Natuurlijk is het speciaal om Erik nu te treffen, maar we zijn vooral met onszelf bezig. Ajax heeft geen verrassingen voor ons, andersom zal dat ook niet zo zijn.”

Yassin Ayoub, die komende zomer naar Feyenoord verkast, hoopt dat de supporters Ten Hag een warm welkom geven. "Hij is heel belangrijk geweest voor ons en heeft de basis gelegd voor het huidige FC Utrecht", vertelt hij aan De Telegraaf. "Ik heb heel veel respect voor hem en zou het heel erg raar en jammer vinden als hij op een negatieve manier wordt ontvangen.”

Ayoub heeft veel respect voor zijn oude leermeester. “Zijn grootste kwaliteit is dat hij mensen heel erg weet te inspireren”, aldus de middenvelder. "Hij weet net dat extraatje uit je te halen. Een van zijn uitspraken zal ik nooit vergeten en dat is: 'Een mens kan meer dan hij denkt'. Daar ben ik ook van overtuigd geraakt. Ik ben blij en dankbaar dat hij mij de afgelopen jaren naar een hoger niveau heeft gebracht. Op een bepaalde manier heeft hij mij toch de ogen geopend.”