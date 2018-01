‘Het eerste halen is mijn ambitie, Ajax wil zien tot waar mijn plafond reikt’

Dani de Wit tekende vrijdagochtend een nieuw contract bij Ajax en bekroonde de dag ’s avonds door namens Jong Ajax een hattrick te maken tijdens de met 2-4 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De negentienjarige middenvelder kon zo terugkijken op een geslaagde 24 uur en richt nu zijn vizier op de toekomst.

“Een mooie dag. Die begon vanmorgen met het contract. Een mooie kans. En dan nog winnen en drie keer scoren. Daar ben ik erg blij mee. Mijn eerste hattrick in het betaalde voetbal”, vertelt hij aan NH Nieuws. De Wit tekende bij tot medio 2020 en hoopt dat de hoofdmacht van de Amsterdammers zijn volgende bestemming is.

“Dat is nog altijd mijn ambitie. Ik blijf mijn best doen bij Jong Ajax en dan moet die kans zelf komen. Ajax gaf aan dat ze willen zien tot waar mijn plafond reikt.” Met hoofdcoach Erik ten Hag zat De Wit nog niet om de tafel, maar hij gaat ervan uit dat dat in de toekomst nog gaat gebeuren: “Michael Reiziger is mijn trainer. Daar heb ik heel goed contact mee. Als hij vindt dat ik er klaar voor ben, zal hij dat wel aangeven.”