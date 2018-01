‘Clarence Seedorf kan trainersloopbaan vervolg geven in LaLiga’

Clarence Seedorf stopte in 2014 als voetballer om aan de slag te gaan als coach bij zijn grote liefde AC Milan. De 87-voudig Oranje-international werd in het San Siro echter alweer snel de laan uitgestuurd, terwijl ook een dienstverband bij de Chinese tweedeklasser Shenzhen FC van korte duur was. De oud-middenvelder krijgt nu echter mogelijk een nieuwe kans in Spanje.

Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt zaterdagochtend dat Seedorf in beeld is bij Deportivo La Coruña. De Galiciërs bezetten momenteel de achttiende plaats in LaLiga, die aan het einde van het seizoen goed is voor degradatie, en het voorbestaan van trainer Cristóbal Parralo bij de club hangt aan een zijden draadje.

Di Marzio bericht dat als Deportivo zondag van Levante verliest, er afscheid genomen kan worden van Parralo, waarna er aangeklopt wordt bij Seedorf. De Spanjaarden zijn overigens niet de enige club waar de 41-jarige oud-Ajacied in de afgelopen weken mee in verband is gebracht. Seedorf leek begin dit jaar op weg naar het Braziliaanse Club Atlético Paranaense, maar dat ging niet door doordat een tussenpersoon bij de onderhandelingen een ‘exorbitante’ commissie vroeg.