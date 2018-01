Coach ‘City-aanwinst van 65 miljoen’ hoorde niets: ‘Heeft mij niets verteld’

Aymeric Laporte wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester City en de Franse verdediger ontbrak vrijdagavond in de wedstrijdselectie van Athletic Club voor het duel met Eibar. Zijn trainer José Ángel Ziganda koos ervoor om de, normaal gesproken, vaste waarde uit zijn elftal te laten.

“Ik nam het besluit om hem niet op te stellen. Ik heb met hem gesproken om te zien hoe het met hem ging en hij zag er niet uit alsof hij in de beste conditie was. Hij was niet goed uitgerust, heeft niet goed geslapen. Het is een erg drukke week geweest”, reageerde de oefenmeester na het 1-1 gelijkspel in de Baskische derby tegenover Marca.

“Laten we zien of de geruchten die zo wijdverspreid zijn ook bevestigd gaan worden. Hij heeft mij niet verteld dat hij naar City gaat”, sluit Ziganda af. Laporte moet volgens de laatste geruchten de grote winteraankoop worden voor the Citizens, die naar verluidt bereid zijn om te voldoen aan zijn transferclausule van 65 miljoen euro. De koploper van de Premier League zou de stopper dinsdag aan een medische keuring willen onderwerpen.