‘Ik sprak met Brands en gaf aan dat het geen zin had om bij PSV te blijven’

Adam Maher verliet PSV onlangs voor FC Twente en de middenvelder krijgt met zijn nieuwe werkgever zaterdagavond de Eindhovenaren op bezoek. Maher is blij dat hij in Enschede weer aan spelen toekomt noemt het heerlijk dat hij weer het gevoel heeft dat hij erbij hoort. Bij PSV ging hij wel mee naar de wedstrijden, maar wist hij dat de kans groot was dat hij niet in zou vallen.

“Ik heb met technisch manager Marcel Brands gesproken en aangegeven dat het eigenlijk geen zin had om bij PSV te blijven. Het was vechten tegen de bierkaai en voor mij dus beter om weg te gaan”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. PSV legde in 2013 6,3 miljoen euro neer voor Maher en troefde zo forst concurrentie af.

“Ik kon naar een mooie club in het buitenland, waar veel jongens van hadden gedroomd om er te kunnen spelen. Welke? Nee, dat doet er niet meer toe”, blikt de vijfvoudig Oranje-international terug. Spijt van zijn keuze voor PSV heeft hij echter niet, aangezien hij weloverwogen voor een Nederlandse topclub koos en op 24-jarige leeftijd al een flink gevulde prijzenkast heeft.

Naast FC Twente waren ook FC Utrecht en Sparta Rotterdam geïnteresseerd in de diensten van Maher. De middenvelder sprak met zowel Gertjan Verbeek, als met Jean-Paul de Jong en Dick Advocaat en koos uiteindelijk op zijn gevoel: “Met Verbeek heb ik bij AZ gewerkt. Hij heeft me als 17-jarige laten debuteren en ik weet hoe hij als persoon is. Verbeek weet hoe ik ben en wat mijn kwaliteiten zijn.”