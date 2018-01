Ajax-aanwinst oogst kritiek: ‘Hebben niet veel aan zijn speeltuinvoetbal’

KV Mechelen bezet momenteel de onderste positie in de Belgische Pro League en ook vrijdagavond slaagde de hekkensluiter er niet in om te winnen. De ploeg van de onlangs aangestelde Nederlandse trainer Dennis van Wijk ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Royal Excel Moeskroen en de oefenmeester was na afloop niet te spreken over het spel van Hassane Bandé, die na dit seizoen naar Ajax vertrekt.

“Op dit moment speelt hij ‘speeltuinvoetbal’. In de zone van de waarheid is hij niet resoluut in zijn beslissingen. In het begin van het seizoen was hij veel directer in zijn acties”, is Van Wijk kritisch bij Sporza. “Het is een beetje spelen en dat ziet er leuk uit, maar op dit moment hebben we daar niet zoveel aan. Natuurlijk is het voor die jongen ook niet makkelijk. Hij gaat naar Ajax en zij trekken nu al aan zijn mouw.”

“Voor zo'n jonge kerel weegt dat erg zwaar. Al moet hij in de Johan Cruijff ArenA niet zo gaan voetballen, want dan wordt hij wél uitgefloten”, gaat hij verder. Van Wijk werd aangesteld om degradatie af te wenden voor Mechelen, maar beseft dat dat geen eenvoudige opgave gaat worden: “We hebben bovendien ook een aantal jongens gehaald zonder wedstrijdritme. In ons systeem hebben we spelers nodig die duizend procent fit zijn. Alleen dan kan je strijd leveren.”