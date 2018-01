Van Bronckhorst: ‘De grote clubs kloppen aan en halen speler weg’

Newcastle United legde onlangs de eerste twee aanbiedingen voor Nicolai Jörgensen neer bij Feyenoord en de Engelsen lijken niet van plan om hun jacht op de Deen zomaar te staken. De Rotterdammers willen naar verluidt een bedrag van rond de 23 miljoen euro zien voor de 27-jarige spits en Giovanni van Bronckhorst durft niet uit te sluiten sluit dat hij zijn aanvalsleider deze maand kwijt gaat raken.

“Als Engelse clubs zich melden voor een van jouw spelers, dan kan het gebeuren dat hij gaat. Ook als het nog maar een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt is. Het verrast mij niet dat hij naar de Premier League kan, maar ik had het natuurlijk liever niet gehad. En als het inderdaad gebeurt, moeten we kijken welke mogelijkheden er nog voor ons zij”, vertelt de trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van Bronckhorst geeft aan dat Feyenoord een lijst met eventuele opvolgers klaar heeft liggen, maar dat het de vraag is wie nog beschikbaar en betaalbaar is. Technisch directeur Martin van Geel liet onlangs weten dat Jörgensen alleen bij een hoog bod mag vertrekken: “Zo gaat dat in het hedendaagse voetbal. De grote clubs kloppen aan en halen een speler weg. En elke speler heeft zijn prijs. De komende dagen zal blijken of het ook zo ver komt. De club beslist in dit geval, Feyenoord is leidend.”

De trainer denkt dat het voor Jörgensen een mooie uitdaging zou zijn om in de Premier League te spelen, maar verwacht ook dat de aanvaller zich voorlopig professioneel opstelt: “Daar is hij volgens mij wel koel onder. Ik kan hem tegen ADO gewoon opstellen.” Dat Feyenoord op de korte termijn alleen Dylan Vente en Robin van Persie voor de spitspositie overhoudt is voor Van Bronckhorst geen probleem: “Ik ben heel enthousiast over Vente. En Robin is zonder problemen uit zijn eerste optreden tegen FC Utrecht gekomen.”