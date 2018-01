Mourinho: ‘Het voetbal verliest een geweldige speler, hij doet alles goed’

Manchester United rekende vrijdagavond vrij gemakkelijk met 0-4 af met Yeovil Town en Alexis Sánchez maakte in het duel met de vierdeklasser zijn eerste speelminuten voor the Red Devils. José Mourinho was na afloop tevreden met het spel van de van Arsenal overgenomen aanvaller, die de assist leverde bij de 0-2 van Ander Herrera en twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald.

“Hij is een fantastische aanwinst. Iedereen is blij dat hij komt, goede spelers willen samenspelen met goede spelers. Hij is een fantastische speler voor ons. De vraag is altijd waar hij gaat spelen, maar dat is bij ons niet zo. Bij ons gaat het om onze fantastische spelersgroep”, was de Portugees na afloop voor de camera’s van de BBC lovend over de nieuwkomer.

“Hij heeft wat meer volwassenheid en ervaring. Zijn keuze bij de counter is het soort beslissing waar Marcus Rashford nog te nerveus voor is. Hij brengt extra klasse met zich mee en we zijn erg blij dat hij hier nu speelt. Ik wist dat het niet eenvoudig voor hem zou gaan worden, maar ik ben blij met wat hij op het veld heeft laten zien.”

Mourinho koos voor het duel met Yeovil vooral voor spelers die in de Premier League minder in actie komen, waaronder Michael Carrick. De routinier is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer: “Als ik Carrick zie spelen, voel ik me een beetje verdrietig omdat zijn einde nadert. Ik krijg er een fantastische assistent bij, maar de voetbalwereld gaat een geweldige speler verliezen. Michael doet alles goed op het veld.”