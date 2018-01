Hoe David Beckham Miami naar de Major League Soccer brengt

David Beckham keert binnenkort terug in de Major League Soccer. Niet als speler, maar als mede-eigenaar van een nieuwe club. Aanstaande maandag wordt tijdens een persconferentie in het Adrienne Arsht Center in Miami de 25ste club van de MLS gespresenteerd, met de 42-jarige Beckham als het grote uithangbord. Hoe de te introduceren club is opgezet, wie de mede-eigenaren zijn en per wanneer het team wordt toegevoegd aan de competitie, lees je hier.

Hoe heet de club van David Beckham?

Op het antwoord van deze vraag moeten we nog even wachten tot maandag. De eigenaren hebben de naam van hun club nog niet prijsgegeven. Tijdens hun presentaties werden de namen Miami Vice en Miami Current genoemd. In de wandelgangen gaan geruchten dat Beckham als eerbetoon aan zijn oude liefde Manchester United de club Miami United wil noemen. Er is echter al een club met die naam, dus mogelijk gaat die vlieger niet op. In 2016 kon men op de Amerikaanse website BigSoccer stemmen op de naam van de op te richten club en het leeuwendeel van de stemmen ging naar International Miami en Inter Miami. Andere opties waren Athletic Miami, Athletic Club Miami en AC Miami.

Waar komt het team uit Miami te spelen en per wanneer?

Het Miami MLS Stadium wordt gebouwd en moet plaats gaan bieden aan 25.000 toeschouwers. Vlak nadat het in maart 2014 bekend werd dat de nieuwe club werd opgericht, presenteerde de groep onder leiding van Beckham de plannen voor het nieuwe stadion in PortMiami. Dat plan werd niet goedgekeurd en nadat ook een aantal alternatieven werden afgeschoten, viel de keuze op Overtown in Miami, langs de Miami River. De kosten van de bouw van het stadion worden geschat op driehonderd miljoen euro. Het duurt nog wel even voordat de nieuwe club wordt toegevoegd aan de MLS. Men hoopt op 2019, maar waarschijnlijker is 2020.

Wie zijn de eigenaren van de nieuwe club in de MLS?

Beckham, ex-speler van LA Galaxy, is slechts een van de eigenaren van het team uit Miami. Hij maakt deel uit van een groep genaamd Miami Beckham United. Ook Simon Fuller zit in dat team, hij is een van de bedenkers van het Britse Pop Idol en voormalig manager van de Spice Girls. Andere drijvende krachten zijn Tim Leiweke (voormalig eigenaar van de ijshockeyclub Toronto Maple Leafs), Todd Boehly (eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers), Marcelo Claure (CEO van Sprint), Jorge Mas (eigenaar van MasTec) en Masayoshi Son (CEO van SoftBank). Toen Beckham in 2007 naar de MLS verkaste, kreeg hij de aankooptie van de MLS waardoor hij in de toekomst een franchise kon opzetten voor 25 miljoen dollar, terwijl dat normaal 150 miljoen euro kost. In 2014 besloot hij gebruik te maken van deze optie en kreeg hij toestemming om een nieuw stadion te laten bouwen in Miami.

Wie gaan er spelen voor de club van Beckham?

Tot op heden zijn er nog geen spelers verbonden aan de nog op te richten club, maar zodra er wordt toegetreden aan de Major League Soccer, zal er een volwaardige selectie staan. Net als alle andere clubs uit de MLS zal ook de club van Beckham drie designated players mogen aantrekken. Dit zijn spelers die buiten het salarisplafond van de competitie vallen. Er mag ook worden deelgenomen aan de MLS SuperDraft, waar clubs spelers kunnen selecteren die doorstromen vanuit de universiteiten. Met zijn 42 jaar zal Beckham zelf de kicksen niet meer onderbinden. Ook een rol als trainer bij zijn club lijkt uitgesloten.