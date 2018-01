Sánchez luistert Manchester United-debuut op met assist

Manchester United heeft zich vrijdagavond zonder al te veel moeite geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. De eerder deze van Arsenal overgenomen Alexis Sánchez maakte op bezoek bij het in de League Two uitkomende Yeovil Town zijn debuut, leverde de assist voor de beslissende 0-2 van Ander Herrera en werd na zeventig minuten door José Mourinho naar de kant gehaald. In de laatste paar minuten van het duel liep Manchester United nog uit naar een 0-4 overwinning.

De jarige Mourinho ruimde plek in voor onder meer Matteo Darmian, Michael Carrick en Scott McTominay, maar had in zijn wedstrijdselectie alsnog geen plekje voor Daley Blind. De Oranje-international zag vanaf de tribune hoe de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd voor de thuisploeg was. Jordan Green ontving de bal in het strafschopgebied en zette Sergio Romero aan tot een uiterste inspanning. Victor Lindelöf zorgde na een minuut of 25 met een afstandsschot voor het eerste gevaar voor the Red Devils, die echter tot vlak voor rust op de openingstreffer moesten wachten.

Marcus Rashford profiteerde van geschutter achterin bij Yeovil en sloeg toe. In de tweede helft kwamen the Glovers er minder aan te pas en was het wachten totdat Manchester United verder uit zou lopen. Rashford liet door naast te schieten na om zijn productie te verdubbelen en Luke Shaw zag een poging uit de rebound gekraakt worden. Met nog een klein halfuur te gaan was het dan toch gedaan voor Yeovil: de bezoekers braken snel uit na een corner, waarna Sánchez de bal aflegde op Herrera voor de 0-2.

Juan Mata dacht vlak daarop de voorsprong nog verder uit te breiden, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Het debuut van Alex Fisher, die vrijdag nog uit Schotland was afgereisd en zijn ploeggenoten en manager pas een paar uur voor de wedstrijd voor het eerst had ontmoet, leek lange tijd de meest opmerkelijke gebeurtenis van de laatste twintig minuten te worden, maar dat was buiten Jesse Lingard en invaller Romelu Lukaku gerekend. De Engelsman schoot na een knappe rush raak en Lukaku promoveerde een goede voorzet van Marcos Rojo tot doelpunt.