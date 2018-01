Pelupessy wint bij Engels debuut en bekert verder na ‘Nederlands duel’

Joey Pelupessy beleefde vrijdagavond een zeer goed debuut bij Sheffield Wednesday door met zijn nieuwe ploeg te zegevieren over Reading in de FA Cup. De ploeg van Jos Luhukay bleek de betere te zijn ten opzichte van Reading en stond bij de pauze op een 1-0 voorsprong. Na rust liep de thuisploeg snel uit naar een comfortabele zege: 3-1.

Pelupessy was zeker niet de enige Nederlander op het veld bij de confrontatie tussen de twee clubs uit de Championship. De middenvelder, die onlangs overkwam van Heracles Almelo, speelde bij Sheffield samen met onder meer Glenn Loovens en bij het bezoek had manager Jaap Stam een plekje ingeruimd voor Roy Beerens, Leandro Bacuna en Pelle Clement.

Atdhe Nuhiu was de grote man aan de kant van Sheffield en nam namens de thuisploeg twee doelpunten voor zijn rekening. George Boyd scoorde in de tweede helft, net als zijn ploeggenoot Nuhi, ook eenmaal, waardoor de thuisploeg de zege relatief snel binnen had. Reading kwam via een eigen doelpunt van Cameron Dawson nog wel op 3-1, maar daar bleef het bij.