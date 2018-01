‘Ten Hag wil graag een aanvallende ploeg, dat maakt het makkelijk voor mij’

Nicolás Tagliafico maakte onlangs de overstap van Independiente naar Ajax en de Argentijn speelde afgelopen zondag de eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever. De linksback debuteerde als man of the match in de Klassieker tegen Feyenoord en kan terugkijken op een aantal geslaagde eerste weken in Nederland.

“Ik heb eerst gecheckt wanneer we tegen Feyenoord en PSV moesten spelen. Het is een van de grootste klassiekers van Europa, met veel historie”, vertelt Tagliafico in gesprek met Ajax Inside. De verdediger won voor zijn overstap informatie in bij Dario Cvitanich en kreeg van de ex-Ajacied te horen dat teams in de Eredivisie altijd proberen te voetballen.

“Ik ben daar voorstander van. Ik hoor ook graag bij een club die aanvallend is ingesteld. Ik heb er als speler veel aan, want dit is heel erg leerzaam.” Tagliafico is niet de enige nieuwkomer in Amsterdam, aangezien Erik ten Hag het enkele weken geleden overnam van Marcel Keizer. De eerste weken onder de nieuwe trainer bevallen de Argentijn wel.

“Hij is een trainer die uitgaat van de basis van het klassieke spel van domineren. Bij de eerste trainingen heb ik gemerkt dat hij vroeg wil storen en druk wil zetten bij balverlies. Hij ziet graag een aanvallende ploeg. Dat maakt het makkelijk voor mij. Ik probeer bij balbezit ondersteunend te spelen en assists te geven en bij balverlies de tegenstanders op te jagen en vast te zetten.”