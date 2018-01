Jong Ajax en NEC profiteren optimaal van nieuw puntverlies Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft zichzelf vrijdagavond een slechte dienst bewezen door in eigen huis met 1-2 onderuit te gaan tegen FC Emmen. De Limburgers moeten zodoende de eerste plaats op de ranglijst aan NEC afstaan, dat wist af te rekenen met FC Den Bosch: 1-0. Ook Jong Ajax kon vrijdag een zege boeken; RKC Waalwijk moest buigen door een hattrick van Dani de Wit: 2-4.

Fortuna Sittard – FC Emmen 1-2

De koploper van de Jupiler League stond na 45 minuten verrassend achter tegen FC Emmen. De bezoekers kwamen reeds na acht minuten op voorsprong via Anco Jansen en kregen daarna mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Halverwege de eerste helft was het Alexander Bannink die de marge verdubbelde en zodoende de malaise van de Limburgers vergrootte. Finn Stokkers bracht twintig minuten voor tijd de spanning terug in het duel, maar daar bleef het bij voor Fortuna.

NEC Nijmegen – FC Den Bosch 1-0

De Nijmegenaren konden vrijdagavond profiteren van het puntverlies van titelconcurrent Fortuna en dat deed de ploeg van Pepijn Lijnders ook, al kwam de voorsprong met veel moeite tot stand. NEC kreeg aardig wat kansen, maar een benutte penalty van Steeven Langil vlak voor het rustsignaal zorgde voor een minieme verschil. Na de thee kregen de bezoekers enkele mogelijkheden om de gelijkmaker te produceren, maar NEC was de betere partij en kon na negentig minuten juichen.

RKC Waalwijk – Jong Ajax 2-4

Ook titelkandidaat Jong Ajax kon vrijdagavond drie punten bijschrijven na winst op RKC Waalwijk. De ploeg van Michael Reiziger kwam razendsnel op voorsprong: Dani de Wit maakte namens de talenten van de Amsterdamse club de openingstreffer en een minuut later scoorde Kaj Sierhuis de 0-2. Na een halfuur spelen deed RKC wat terug via Dylan Seys. De Wit besliste de wedstrijd na 64 minuten spelen door met het hoofd de teller voor de Amsterdammers op drie te zetten en even later scoorde het talent weer. Seys maakte kort daarna zijn tweede, maar dat mocht niet meer baten.

FC Dordrecht – FC Oss 2-0

Het duel leek al vrij snel beslist nadat Andreas Calcan naar de grond werd gehaald in het strafschopgebied, waarna Dennis Janssen met rood van het veld werd gestuurd. Jafar Arias mocht namens de thuisploeg aanleggen en schoot de bal tegen de touwen: 1-0. Beide ploegen kregen daarna kansen op een treffer, maar faalden jammerlijk. Denis Mahmudov besliste op het uur de wedstrijd door de 2-0 via het aluminium tegen de touwen te knallen. Terence Groothusen kreeg vlak voor tijd nog de rode kaart gepresenteerd.

MVV Maastricht – De Graafschap 1-3

De Doetinchemmers kwamen via een benutte strafschop van Sjoerd Ars al na vier minuten op voorsprong en die voorsprong gaf De Graafschap nadien niet meer weg. Dankzij wederom een goal van Ars keken de Limburgers na een halfuur zelfs tegen een 0-2 achterstand aan. Jonathan Okita maakte vijf minuten voor rust de 1-2, maar een minuut later was het verschil alweer twee doelpunten door toedoen van invaller Fabian Serrarens.

Helmond Sport – Almere City FC 1-2

Beide ploegen konden in de eerste helft niet tot scoren komen. Met name Helmond Sport vergat zichzelf in de eerste 45 minuten te belonen, aangezien Charlton Vicento en Jordy Thomassen grote mogelijkheden hadden op de verdiende 1-0. Almere City leek na de onderbreking de juiste weg te hebben ingeslagen en werd gevaarlijker, maar Giovanni Hiwat zorgde voor de voorsprong van de Brabanders. De bezoekers kwamen echter via Dennis van der Heijden weer op gelijke hoogte. In extremis werd het nog 1-2 voor het bezoek via Calvin Mac-Intosch, na wegsturen van Martijn van Heugten.

Telstar – Jong AZ 2-1

Jong AZ leek wederom een zware avond tegemoet te gaan tegen Telstar, dat goed presteert dit seizoen. Het waren echter de jongelingen van de Alkmaarse ploeg die met een voorsprong de kleedkamer ingingen, want Ferdy Druiff kopte een hoekschop van Mees Hoedemakers in het netje. Mohammed Osman schoot zijn ploeg vlak na rust echter weer langszij. Melvin Platje nam twintig minuten voor tijd de 2-1 voor zijn rekening.

Jong FC Utrecht – SC Cambuur 1-3

De Friezen kenden een relatief gemakkelijke avond tegen de hekkensluiter van de Jupiler League; halverwege de eerste helft vielen de doelpunten voor Cambuur. Nigel Robertha wist namens het bezoek de score op kundige wijze te openen en even later was het Martijn Barto die na goed voorwerk van Issa Kallon de 0-2 binnen kopte. Een rake penalty van Nick Venema zorgde na rust nog voor wat spanning, maar Darren Rosheuvel gooide het duel vroegtijdig op slot door prachtig de 1-3 te maken.