Advocaat blijft ondanks snelle openingstreffer opnieuw puntloos

Dick Advocaat is er ook vrijdagavond niet in geslaagd om zijn eerste positieve resultaat neer te zetten bij Sparta Rotterdam. De hekkensluiter van de Eredivisie kwam op bezoek bij sc Heerenveen wel na een paar minuten op voorsprong, maar slaagden er in het restant van de wedstrijd niet in om dit vast te houden. Na een vlotte gelijkmaker was het Denzel Dumfries die in de tweede helft met de 2-1 het vonnis velde over zijn voormalige werkgever.

Dat Sparta na twee minuten de leiding pakte was een klein wonder, aangezien Reza Ghoochannejhad vlak daarvoor een grote kans kreeg om de thuisploeg op voorsprong te zetten. De Iraniër slaagde er echter niet in om het net te vinden, waarna Jeffrey Chabot aan de andere kant zorgde dat de Friezen het deksel op de neus kregen. Heerenveen ging daarna in de achtervolging en kreeg een aardige kans via Martin Ödegaard.

Reza had niet lang nodig om zijn misser weg te poetsen: de aanvaller prikte na nog geen kwartier spelen uit de counter binnen voor zijn derde competitietreffer van het seizoen. In het resterende halfuur van het eerste bedrijf kregen beide ploegen aardige kansen. Arber Zeneli stuitte op Leonard Nienhuis, terwijl Yuki Kobayashi een afstandsschot rakelings naast zag vliegen. Aan de overkant haalde Martin Hansen opgelucht adem toen een van richting veranderd schot van Craig Goodwin vlak langs zijn doel vloog.

Na de onderbreking duurde het even voordat het eerste doelgevaar te noteren viel. Ödegaard zag met nog een halfuur te gaan een vrije trap op de vuisten van Nienhuis uiteenspatten, maar de doelman had een paar minuten later geen antwoord op een poging van Dumfries. De rechtsback leek voor een voorzet te gaan en schoot de bal uiteindelijk toch tussen de palen. Via Dabney dos Santos en Fred Friday kreeg Sparta in het laatste kwartier nog twee goede kansen, maar hun pogingen wisten geen doel te treffen.